Dürre: Geografie kommt Wasserkraftwerken zugute

Bestimmend für die Erzeugung sei nämlich vor allem die Fallhöhe des Wassers, nicht so sehr die Wassermenge, sagte ein Verbund-Sprecher. Hier sei die österreichische Geografie von Vorteil: Die Höhendifferenz zwischen Passau in Deutschland und Wien liegt bei 170 Metern auf 290 Kilometer Strecke. Zwischen Wien und der Donau-Mündung ins Schwarze Meer liegen ebenfalls 170 Meter Höhendifferenz, allerdings auf fast 2000 Stromkilometern. Östlich von Bratislava sei die Donau so flach, dass eine Kraftwerksnutzung praktisch nicht möglich sei. Eine Ausnahme sei das Schluchtenkraftwerk „Eisernes Tor“ zwischen Serbien und Rumänien.