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Jenna Ortega: „Ganze Tage ohne Essen und Trinken“

Society International
12.08.2026 15:10
Jenna Ortega startete schon früh ihre Schauspielkarriere. Doch die Zeit als Kinderstar hatte ...
Jenna Ortega startete schon früh ihre Schauspielkarriere. Doch die Zeit als Kinderstar hatte auch ihre Schattenseiten, wie sie jetzt verriet.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)
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Von krone.at

Als Wednesday begeistert Jenna Ortega in mittlerweile zwei Staffeln die Fans. Was viele jedoch nicht wissen: Ihre Karriere startete die heute 23-Jährige bereits als Kind. Jetzt teilte die Schauspielerin allerdings schockierende Details über ihre Anfänge in Hollywood.

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Jenna Ortega begann ihre Karriere Anfang der 2010er-Jahre mit Auftritten unter anderem in „Days of Our Lives“ und „Insidious: Chapter 2“. Ihren großen Durchbruch feierte sie später mit Rollen in „You“, „Scream“ und „Wednesday“. Nun hat sie über die Schattenseiten gesprochen, denen sie als Jungschauspielerin ausgesetzt war.

„Nicht wirklich auf mich geachtet“
„Als Kind war ich so dankbar und so aufgeregt, dort sein zu dürfen, dass ich vollkommen konzentriert war“, plauderte sie im Gespräch mit dem „Esquire“-Magazin aus.

Und verriet weiter: „Ich habe nicht nach einem Schluck Wasser gefragt. Ich konnte den ganzen Tag nichts essen, nichts trinken oder sonst etwas, weil ich auf keinen Fall irgendjemandem im Weg stehen wollte. Vielleicht war genau das mein Fehler: dass ich nicht wirklich auf mich selbst geachtet habe.“

Jenna Ortega räumte in einem Interview ein, dass sie als Kinderstar zu wenig auf sich selbst ...
Jenna Ortega räumte in einem Interview ein, dass sie als Kinderstar zu wenig auf sich selbst geachtet hatte.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy)

Dakota Fanning als Vorbild
Ihre erste Rolle übernahm Ortega 2012 im Alter von neun Jahren in der Sitcom „Rob“. Ein Jahr später folgten Auftritte auf der großen Leinwand, etwa in „Iron Man 3“. Ihren Eltern habe sie bereits zwei Jahre vor ihrem ersten Engagement von ihrem Berufswunsch erzählt, so Ortega jetzt.

„Ich war sieben Jahre alt, als ich sagte, dass ich das machen möchte“, erinnerte sie sich zurück. „Meine Eltern haben gelacht, als ich ihnen erzählt habe, dass ich Schauspielerin werden möchte. Und irgendwie war das der Anfang von allem. Es war meine Motivation. Und ich habe nie wirklich aufgehört, weil ich sehr stur bin. Danach habe ich es auch nie infrage gestellt.“

Sie sei von Dakota Fanning, die ebenfalls als Kind berühmt wurde, inspiriert worden, erklärte ...
Sie sei von Dakota Fanning, die ebenfalls als Kind berühmt wurde, inspiriert worden, erklärte Jenna Ortega.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Als wichtige Inspiration für ihren Berufswunsch nannte Ortega die ebenfalls als Kinderstar bekannt gewordene Schauspielerin Dakota Fanning. „Als junges Mädchen eine andere junge Frau zu sehen, die so viel Weisheit ausstrahlte, fühlte sich für mich an, als hätte sie bereits viele Leben gelebt und diesen Planeten unzählige Male bereist“, sagte sie. „Sie hat mir gewissermaßen beigebracht, was eine Schauspielerin überhaupt ist, als ich noch ein Kind war.“

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An Job gezweifelt
Obwohl Ortega früh wusste, welchen Weg sie einschlagen wollte, dachte sie als Teenager zeitweise darüber nach, ihre Schauspielkarriere zu beenden. Bevor sie als Ellie Alves für die zweite Staffel der Netflix-Serie „You“ besetzt wurde, war sie unsicher, wie es beruflich für sie weitergehen sollte.

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