Jenna Ortega: „Ganze Tage ohne Essen und Trinken“

„Ich war sieben Jahre alt, als ich sagte, dass ich das machen möchte“, erinnerte sie sich zurück. „Meine Eltern haben gelacht, als ich ihnen erzählt habe, dass ich Schauspielerin werden möchte. Und irgendwie war das der Anfang von allem. Es war meine Motivation. Und ich habe nie wirklich aufgehört, weil ich sehr stur bin. Danach habe ich es auch nie infrage gestellt.“