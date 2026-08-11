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Sonnenfinsternis

Warum Sie Ihr Smartphone stecken lassen sollten

Elektronik
11.08.2026 15:03
Dass sich Sonne, Mond und Erde exakt auf einer Linie befinden, ist kein alltägliches Ereignis. ...
Dass sich Sonne, Mond und Erde exakt auf einer Linie befinden, ist kein alltägliches Ereignis. Der Verlockung, dieses fotografisch festzuhalten, sollte man ohne entsprechende Vorkehrungen jedoch nicht erliegen.(Bild: Oren - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Die partielle Sonnenfinsternis wirft – im wahrsten Sinne – ihren Schatten voraus: Das Naturschauspiel dürfte am Mittwochabend auch hierzulande Tausende Interessierte den Blick gen Himmel richten lassen. Der Versuchung, die „Sofi“ per Smartphone oder Kamera festzuhalten, sollte man aber keinesfalls erliegen.

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Als totale Sonnenfinsternis ist das kosmische Schauspiel beginnend an der Nordküste Sibiriens über den Arktischen Ozean bis nach Ostgrönland und die westlichsten Teile Islands bis nach Spanien zu sehen. Sie endet bei den Balearen, wo auf Mallorca die Totalität knapp vor Sonnenuntergang eintritt.

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