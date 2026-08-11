Real-Kicker erbt Alaba-Nummer und wird emotional

Ritterschlag für David Alaba

„Später trug eine weitere große Fußballlegende diese Nummer, und ich hatte das Vergnügen, mit ihm in einer Umkleidekabine zu stehen. David Alaba war zweifellos einer der besten Teamkollegen und Menschen, die ich in diesem Sport kennengelernt habe. Er hat immer hart gearbeitet und war stets bereit, allen mit seiner Erfahrung und seiner Führungsstärke zur Seite zu stehen“, adelt Huijsen den Österreicher.