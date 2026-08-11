Real-Kicker erbt Alaba-Nummer und wird emotional

Während die sportliche Zukunft von David Alaba weiter ungeklärt ist, ist das Rätsel um seine „königliche“ Rückennummer unterdessen geklärt. Vergeben wurde sie an Dean Huijsen, der auf diese Nachricht äußerst emotional reagiert hat. Inklusive Sonderlob für den ÖFB-Kapitän.
Die neuen Trikotnummern bei Real wurde verteilt. Doch nicht nur die Neuzugänge um Weltmeister Marc Cucurella bekamen eine neue Rückennummer. Denn die „legendäre 4“, einst von Klub-Legende Sergio Ramos und zuletzt von ÖFB-Kapitän David Alaba getragen, wurde neu vergeben. Die Ehre wird fortan Innenverteidiger Dean Huijsen zuteil.
„Es war schon immer mein Traum, für Real Madrid zu spielen und die Rückennummer 4 zu tragen“, zeigt sich der Niederländer anschließend auf Instagram emotional. Nach einer Ehrung für Klub-Legende Ramos, gibt es auch eine spezielle Botschaft an seinen nun ehemaligen Teamkollegen Alaba.
Ritterschlag für David Alaba
„Später trug eine weitere große Fußballlegende diese Nummer, und ich hatte das Vergnügen, mit ihm in einer Umkleidekabine zu stehen. David Alaba war zweifellos einer der besten Teamkollegen und Menschen, die ich in diesem Sport kennengelernt habe. Er hat immer hart gearbeitet und war stets bereit, allen mit seiner Erfahrung und seiner Führungsstärke zur Seite zu stehen“, adelt Huijsen den Österreicher.
Während der 21-Jährige verspricht der Rückennummer selbst weitere Ehre zu verschaffen, sucht Alaba weiter nach einer passenden, neuen sportlichen Heimat. Der ÖFB-Legionär lotet weiter alle Möglichkeiten aus, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.