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Adelt ÖFB-Kapitän

Real-Kicker erbt Alaba-Nummer und wird emotional

Fußball International
11.08.2026 15:08
Die Rückennummer von David Alaba bei Real Madrid wurde neu vergeben.
Die Rückennummer von David Alaba bei Real Madrid wurde neu vergeben.(Bild: AP/Sergei Grits)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während die sportliche Zukunft von David Alaba weiter ungeklärt ist, ist das Rätsel um seine „königliche“ Rückennummer unterdessen geklärt. Vergeben wurde sie an Dean Huijsen, der auf diese Nachricht äußerst emotional reagiert hat. Inklusive Sonderlob für den ÖFB-Kapitän.  

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Die neuen Trikotnummern bei Real wurde verteilt. Doch nicht nur die Neuzugänge um Weltmeister Marc Cucurella bekamen eine neue Rückennummer. Denn die „legendäre 4“, einst von Klub-Legende Sergio Ramos und zuletzt von ÖFB-Kapitän David Alaba getragen, wurde neu vergeben. Die Ehre wird fortan Innenverteidiger Dean Huijsen zuteil.

„Es war schon immer mein Traum, für Real Madrid zu spielen und die Rückennummer 4 zu tragen“, zeigt sich der Niederländer anschließend auf Instagram emotional. Nach einer Ehrung für Klub-Legende Ramos, gibt es auch eine spezielle Botschaft an seinen nun ehemaligen Teamkollegen Alaba.

Ritterschlag für David Alaba
„Später trug eine weitere große Fußballlegende diese Nummer, und ich hatte das Vergnügen, mit ihm in einer Umkleidekabine zu stehen. David Alaba war zweifellos einer der besten Teamkollegen und Menschen, die ich in diesem Sport kennengelernt habe. Er hat immer hart gearbeitet und war stets bereit, allen mit seiner Erfahrung und seiner Führungsstärke zur Seite zu stehen“, adelt Huijsen den Österreicher. 

David Alaba
David Alaba(Bild: EPA/CHRISTOPHER TORRES)

Während der 21-Jährige verspricht der Rückennummer selbst weitere Ehre zu verschaffen, sucht Alaba weiter nach einer passenden, neuen sportlichen Heimat. Der ÖFB-Legionär lotet weiter alle Möglichkeiten aus, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. 

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