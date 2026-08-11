Intel holt sich Milliarden für neue Chipfabriken

Mit der Emission nutzt Intel die Gunst der Stunde. Dank des Sanierungskurses von Firmenchef Lip-Bu Tan hat sich der Kurs der Intel-Papiere in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verfünffacht. Am Montag gaben sie im vorbörslichen Handel an der Wall Street knapp fünf Prozent nach. Die Titel des Intel-Großaktionärs Nvidia büßten rund ein halbes Prozent ein.