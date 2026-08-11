Ein Wurf reicht Lukas Weißhaidinger fürs EM-Finale

Anja Dlauhy starke 14.

Aufgrund ihrer tollen Saisonergebnisse und den Vorläufen bei der EM, die sie jeweils gewonnen hatten, durften Anja Dlauhy und Lena Presssler sehr wohl mit dem Erreichen des Finals spekulieren. Doch für beide bedeutete das Semifinale die Endstation. Anja Dlauhy kam in ihrem Lauf in 55,22 auf den sechsten Platz und beendete ihre erste Europameisterschaft auf dem starken 14. Rang. Österreichs Rekordlerin war mit ihrem Abschneiden zufrieden. Auf der Gegengeraden lag sie als Dritte und dann als Vierte lange sehr gut im Rennen. „Dann aber“, so bekannte sie, „habe ich angefangen, zu viel nachzudenken“. Das brachte sie dann doch aus dem Rhythmus, wie sie sagte. Kopfsache halt. Auf der Zielgeraden spürte sie dann auch den starken Gegenwind…