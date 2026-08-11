Ein Wurf reicht Lukas Weißhaidinger fürs EM-Finale

Auf Lukas Weißhaidinger ist Verlass! Obwohl er mit Rückenproblemen etwas angeschlagen in die EM von Birmingham gegangen war, erreichte Österreichs Diskus-Star ganz souverän das Finale am Donnerstag. Er stieg mit 65,06 m als Gesamt-Vierter der beiden Qualifikations-Gruppen ins Finale auf. Da ist viel für ihn möglich! „Ich greif an! Ich gebe Gas! Nichts ist auszuschließen!“ Auch eine Medaille nicht...
Weißhaidinger legte gleich im ersten Versuch der B-Gruppe der Qualifikation starke 65,06 m vor. Und er konnte es bei diesem einzigen Versuch belassen, der reichte schon für den Einzug ins Finale. Den zweiten und dritten Durchgang ließ der Diskus-Hüne aus. Weiter als er warfen in der Qualifikation nur Mykolas Alekna (Lit/67,74), Kristjan Ceh (Slo/67,52) und Henrik Janssen (D/65,42).
Damit steht Lukas Weißhaidinger zum vierten Mal in seiner großartigen Karriere in einem EM-Finale. Seine Bilanz ist da mit einem neunten Platz sowie Bronze (2018) und Silber (2024) sensationell. Auch im Finale ist ihm hier in Birmingham wieder sehr viel zuzutrauen. „Ich brauche nur einen guten Tag – und die anderen einmal einen schlechten“, meinte der Oberösterreicher.
Gelöst wie nie zuvor
Noch nie hat man Lukas Weißhaidinger derart gelöst, derart glücklich nach einer Qualifikation bei einer Großveranstaltung gesehen, was er selbst bestätigte: „Ich bin total happy. Nach all den Problemen zuletzt war das heute wunderbar. Ich bin allen Beteiligten dankbar, die mir in letzter Zeit so sehr geholfen haben“, strahlte Luki, der jetzt auch sicher ist, dass sein Rücken am Donnerstag hält, „technisch war es heute schon sehr gut. Ich kann zwar nicht 100 Prozent werfen.“ Aber 90 Prozent könnten auch schon reichen...
Sein erstes Ziel ist am Donnerstag, das Finale der besten Acht zu erreichen. „Da gibt es aber so viele gute Teilnehmer, es wird echt spannend!“ Aber so locker, so selbstbewusst wie er nach der Quali war, ist einfach alles möglich, „ich habe mich noch nie so gefreut, ein Finale erreicht zu haben! Und da habe ich sicher noch Potenzial!“ Man darf gespannt sein!
Strohmayer-Dangl im Semifinale
Kurz nachdem Weißhaidinger die Quali überstanden hatte, gab es das nächste Highlight für Rot-Weiß-Rot an diesem Morgen. Niklas Strohmayer-Dangl stürmte aus den Vorläufen als Gesamt-Sechster in 49,39 ins Semifinale. „Das war meine zweitbeste Zeit nach meinem Rekord, ich bin sehr, sehr zufrieden“, sagte der Burgenländer, der im Semifinale am Mittwoch noch einmal alles geben will. Es wird aber schwer, da er im Gegensatz zu den Top 12 der Vorqualifikation, die direkt gesetzt wurden, schon ein Rennen in den Beinen hat. Das sei einfach unfair, wie auch Strohmyer-Dangl sagte
Anja Dlauhy starke 14.
Aufgrund ihrer tollen Saisonergebnisse und den Vorläufen bei der EM, die sie jeweils gewonnen hatten, durften Anja Dlauhy und Lena Presssler sehr wohl mit dem Erreichen des Finals spekulieren. Doch für beide bedeutete das Semifinale die Endstation. Anja Dlauhy kam in ihrem Lauf in 55,22 auf den sechsten Platz und beendete ihre erste Europameisterschaft auf dem starken 14. Rang. Österreichs Rekordlerin war mit ihrem Abschneiden zufrieden. Auf der Gegengeraden lag sie als Dritte und dann als Vierte lange sehr gut im Rennen. „Dann aber“, so bekannte sie, „habe ich angefangen, zu viel nachzudenken“. Das brachte sie dann doch aus dem Rhythmus, wie sie sagte. Kopfsache halt. Auf der Zielgeraden spürte sie dann auch den starken Gegenwind…
Sehr viel Pech hatte Lena Pressler, die ein beherztes Rennen lief, sich gut fühlte und auf dem Weg zu einer persönlichen Bestzeit unterwegs war. Dann aber stürzte sie an der achten von zehn Hürden und zog sich viele harte Abschürfungen zu. Sie trudelte das Rennen noch in 61,85 aus und belegte in der Gesamtwertung den 23. Platz. „Schade, ich bin so gut in Form“, trauerte sie einem durchaus möglichen Finaleinzug nach. Beide, Lena Pressler und Anja Dlauhy, hoffen, zum Saisonende noch bei einem der wenigen Meetings mit 400 m Hürden der Frauen reinzukommen - und schon mögliche Punkte in Hinblick auf die Qualifikation für die WM 2027 zu sammeln.
Caro Bredlinger einfach fertig…
Über 800 m der Frauen schied Caroline Bredlinger in 2:03,41 als Gesamt-29. aus. Sie war nach dem Rennen fix und fertig. Es war auch ein total unrunder Lauf für sie – mit einigen Rempeleien, die sie total aus dem Rhythmus gebracht hatten.
Über 100 m war Markus Fuchs, der als Letzter noch in das Teilnehmerfeld gerutscht war, in den Vorläufen chancenlos. In seinem Heat belegte er in 10,76 den siebenten Platz und war damit in den Vorläufen gesamt 23., die Top 12 der Vorläufe qualifizierten sich für das Semifinale. Dazu kommen noch die zwölf Besten der „Road to Birmingham“, die direkt für diese Runde gesetzt waren.
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