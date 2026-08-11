Warum Katzen Haarballen würgen und was hilft

Ursache finden

Bleibt ein zu großer Fellballen im Magen oder Darm stecken, kann er den Darm verschließen, was operativ behoben werden muss. Um das abzuklären, tastet der Veterinär den Bauch vorsichtig ab und macht meist zusätzlich einen Ultraschall sowie eine Blutabnahme. Je nach Befund helfen dann sanfte Abführmittel, eine kleine Entfernung mittels Kamera oder eine Operation.