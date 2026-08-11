Warum Training alleine beim Abnehmen nicht reicht

Viele starten mit Sport, um abzunehmen. Doch wer seine Ernährung nicht anpasst, wird oft enttäuscht. Fitness-Coach Lukas Grigorescu erklärt, warum Training allein oft nicht den größten Unterschied macht – und welche kleinen Veränderungen langfristig zum Erfolg führen.
Mehr Sport, weniger Kilos? So einfach ist es laut Fitness-Coach Lukas Grigorescu nicht. Wer glaubt, dass Krafttraining oder Joggen automatisch die Pfunde purzeln lassen, übersieht den entscheidenden Faktor: die Ernährung.
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