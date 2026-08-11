Morgan Freeman hätte gern mehr Actionfilme gedreht

Die Musik begleitet Freeman schon länger. In der Highschool etwa sang Freeman im Chor: „Tenor, dann Bass, weil die Bass-Jungs es nicht hinbekamen. Außerdem spielte er Altsaxofon. Aber mit 16 bekam ich Lungenentzündung und Rippenfellentzündung. Einen Abszess an der Lunge dazu.“ Ein Arzt habe ihm gesagt, er werde kein Horn mehr spielen können. Später habe sich seine Lunge aber als „makellos“ herausgestellt.