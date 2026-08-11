Morgan Freeman hätte gern mehr Actionfilme gedreht

Hollywoodstar Morgan Freeman (89) bereut nicht vieles in seinem Leben. Nur, dass er für manche Rollen „zu alt“ sei. „Körperlich stimmt bei mir so vieles nicht mehr, dass ich das Actionzeug nicht mehr machen könnte, das dafür nötig wäre.“
Seinen Kollegen Denzel Washington beneide er, verriet Freeman dem Magazin „Rolling Stone“. Der 71-Jährige würde genau jene Rollen spielen, die auch er gerne verkörpern würde. „Ich habe die Angebote angenommen, die kamen, und dachte, ich mache das gut – und das tat ich auch. Aber diese Actionfilme nicht“, so Freeman, der u.a. in „The Dark Knight“, „Million Dollar Baby“ und „Die Unfassbaren – Now You See Me“ mitspielte.
Der Oscar-Gewinner hat aber auch Fuß in der Musikwelt gefasst. Seit 2001 ist er Mitinhaber des Ground Zero Blues Club in Clarksdale im US-Bundesstaat Mississippi.
Musik als zweites Standbein
Aus seiner Show „Morgan Freeman‘s Symphonic Blues Experience“ entstand ein gleichnamiges Album. Das Interesse am Blues entwickelte Freeman in Mississippi: „Wir waren in Mississippi bei der Arbeit und trafen ein paar junge Leute, die sagten: ,Wo können wir hier Blues hören?‘ Das war der Moment. Es gab keine Antwort. Wir wussten es nicht. Es gab keinen Ort.“
Die Musik begleitet Freeman schon länger. In der Highschool etwa sang Freeman im Chor: „Tenor, dann Bass, weil die Bass-Jungs es nicht hinbekamen. Außerdem spielte er Altsaxofon. Aber mit 16 bekam ich Lungenentzündung und Rippenfellentzündung. Einen Abszess an der Lunge dazu.“ Ein Arzt habe ihm gesagt, er werde kein Horn mehr spielen können. Später habe sich seine Lunge aber als „makellos“ herausgestellt.
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