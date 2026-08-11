Ski-Legende jubelt über Gold-Coup seiner Verlobten

EM-Gold-Coup der norwegischen 4x400-Meter-Mixed-Staffel bei der Leichtathletik-EM in Birmingham – und eine Ski-Legende jubelt mit! Denn Teil der Staffel ist auch Amalie Iuel, die Verlobte von Aksel Lund Svindal.
Gemeinsam mit Karsten Warholm, Andreas Ofstad Kulseng und Henriette Jäger durfte sich Iuel über Gold bei der Leichtathletik-EM freuen. Das Quartett war sich nach dem Coup in den Armen gelegen, doch die TV-Kameras schwenkten auch bald auf die Zuschauerränge. Denn dort war Ski-Legende Svindal ebenfalls in Jubelstimmung.
„Wahnsinnig aufregend“
Der Norweger ist der Verlobte von Iuel und war als lautstarker Unterstützer nach England mitgereist. Die Freude kannte schließlich auch beim 43-Jährigen keine Grenzen mehr – als einer der Ersten klatschte er mit den vier Athleten ab.
„Es war wahnsinnig aufregend. Bei der Staffel kann viel passieren und man ist zusätzlich nervös. Aber es hat ja geklappt, also hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht“, schilderte Svindal anschließen gegenüber „Verdens Gang“ die bangen Minuten im Stadion.
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