Ski-Legende jubelt über Gold-Coup seiner Verlobten

Gemeinsam mit Karsten Warholm, Andreas Ofstad Kulseng und Henriette Jäger durfte sich Iuel über Gold bei der Leichtathletik-EM freuen. Das Quartett war sich nach dem Coup in den Armen gelegen, doch die TV-Kameras schwenkten auch bald auf die Zuschauerränge. Denn dort war Ski-Legende Svindal ebenfalls in Jubelstimmung.