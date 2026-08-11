WKStA stellte Ermittlungen gegen Thomas Schmid ein

Schmid ist Kronzeuge der WKStA

Thomas Schmid hat im Frühjahr 2024 von der Justiz Kronzeugen-Status zugestanden bekommen. Er kooperiert mit der WKStA und spielt in zahlreichen Ermittlungsverfahren eine entscheidende Rolle, darunter in der sogenannten Inseraten-Affäre, in der neben Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz auch die ÖVP als Beschuldigte geführt wird. Die Kurz-Verteidigung versucht immer wieder, an der Glaubwürdigkeit des Kronzeugen zu kratzen.