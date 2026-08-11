Austria Lustenau und Ouattara gehen getrennt Wege

Die Trennung zwischen Ibrahim Ouattara und dem SC Austria Lustenau wurde gegen Ende dieser Woche bekannt gegeben. Der 22-Jährige, der zur Saison 2024/25 leihweise von Clermont Foot 63 an den Rhein wechselte und ein Jahr später fest verpflichtet wurde, hat die Entscheidung gemeinsam mit dem Verein getroffen.