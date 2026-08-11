Austria Lustenau und Ouattara gehen getrennt Wege

Austria Lustenau und der Ivorer Ibrahim Ouattara gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag mit dem Offensivmann wurde im beiderseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst, nachdem Ouattara insgesamt 35 Spiele für den Verein absolvierte. In dieser Saison war er bislang nur im ÖFB-Cup eingewechselt worden.
Die Trennung zwischen Ibrahim Ouattara und dem SC Austria Lustenau wurde gegen Ende dieser Woche bekannt gegeben. Der 22-Jährige, der zur Saison 2024/25 leihweise von Clermont Foot 63 an den Rhein wechselte und ein Jahr später fest verpflichtet wurde, hat die Entscheidung gemeinsam mit dem Verein getroffen.
Zufriedenstellende Gespräche
Sportdirektor Dieter Alge äußerte sich positiv über die Gespräche in den letzten Wochen. Er betont, dass es für Ouattara sportlich herausfordernde Zeiten gab, in denen der Spieler stets ein vorbildliches Verhalten zeigte. Insgesamt feierte Ouattara mit der Mannschaft den Meistertitel in der 2. Liga.
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