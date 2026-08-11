Mit Messer im Club: Syrer attackierte drei Männer

Syrer spricht von Notwehr

Fakt ist: Vor einem Nachtlokal in Wien-Leopoldstadt kam es am 31. Mai zu einer Auseinandersetzung. „Sie haben mich geschlagen und ich bin zu Boden gegangen. Ich hab’ mich erinnert, dass ich ein Messer dabei hab’“, behauptet der angeklagte Syrer. Videoaufnahmen eines Geschäftslokals zeigen jedoch, wie der 19-Jährige auf die Männergruppe zuläuft – und ein grünes Springermesser zückte.