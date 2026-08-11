Hathaway: Dieser Babybauch-Look ist ein Statement!

Dass ihr Premieren-Look zum Film „The End of Oak Street“ für so viele Kontroversen sorgen würde, hätte sich Anne Hathaway wohl nicht im Traum gedacht. Denn weil die Schauspielerin auf dem roten Teppich in Los Angeles mit einem Top erschien, das knapp über dem Bauchnabel endete, gingen im Netz sogleich die Wogen hoch.