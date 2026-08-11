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Nach Fake-Gerüchten

Hathaway: Dieser Babybauch-Look ist ein Statement!

Star-Style
11.08.2026 15:45
Anne Hathaway zeigte nach den Fake-Gerüchten und bösen Lästereien mehr nackten Babybauch denn ...
Anne Hathaway zeigte nach den Fake-Gerüchten und bösen Lästereien mehr nackten Babybauch denn je!(Bild: Krone-Collage/Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Anne Hathaway ist voller Vorfreude auf ihr drittes Kind – und die lässt sie sich auch nicht von bösartigen Fans verderben. Im Gegenteil! Nach wilden Gerüchten rund um einen Fake-Bauch und Lästereien über einen Premieren-Look zeigte sich die Schauspielerin bei ihrem nächsten Auftritt erneut mit nacktem Bauch. Ein cooles Statement!

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Dass ihr Premieren-Look zum Film „The End of Oak Street“ für so viele Kontroversen sorgen würde, hätte sich Anne Hathaway wohl nicht im Traum gedacht. Denn weil die Schauspielerin auf dem roten Teppich in Los Angeles mit einem Top erschien, das knapp über dem Bauchnabel endete, gingen im Netz sogleich die Wogen hoch.

Böse Lästereien und Fake-Gerüchte
Während viele schimpften, das Outfit sei „unangebracht“ und alles andere als schön anzuschauen, trieben es andere sogar noch auf die Spitze und munkelten gar, die Schauspielerin würde ihre Schwangerschaft faken und einen künstlichen Bauch tragen.

Die schwarze Rüschenbluse setzte Hathaways Babybauch eindrucksvoll in Szene.
Die schwarze Rüschenbluse setzte Hathaways Babybauch eindrucksvoll in Szene.(Bild: Viennareport)

Kommentare, die Hathaway wohl nicht so einfach auf sich sitzen lassen wollte und gleich auf mehreren Fronten reagierte. Während sie auf Instagram ihren Style vom roten Teppich frech mit „Künstliches Haar, echter Bauch“, kommentierte, legte sie beim nächsten öffentlichen Auftritt gleich noch einmal nach.

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Hathaway zeigte mehr Babybauch denn je!
Auf dem Weg zur Aufzeichnung der „Jimmy Kimmel Show“ trug die 43-Jährige nämlich das gewagteste Schwangerschafts-Outfit der letzten Wochen: Zur schwarzen Stoffhose kombinierte Hathaway nämlich ein verspieltes Rüschentop, dass sie lediglich über dem Dekolleté zugeknöpft hatte und das deshalb ihren nackten Babybauch perfekt in Szene setzte.

Die Schauspielerin war auf dem Weg zur „Jimmy Kimmel Show“ gut gelaunt.
Die Schauspielerin war auf dem Weg zur „Jimmy Kimmel Show“ gut gelaunt.(Bild: Viennareport)

Ein Look, der jedes weitere Statement unnötig macht. Denn damit bewies Hathaway ohne viele Worte, dass sie sich von den Hatern sicherlich nichts vorschreiben lässt. Und das ist auch gut so!

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