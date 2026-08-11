Sturm-Legende: „Hab dort nicht oft zahlen müssen“

Ein gefragter Mann! Türkische Journalisten klingelten zuletzt bei Sturm-Legende Jakob Jantscher durch. Nach seiner Zeit als Legionär bei Rizespor (August 2016 bis Dezember 2017) wurde der Grazer von den Kollegen als Experte im Vorfeld der Partie von Sturm gegen Fenerbahce auserkoren.
Den genauen Schlachtplan seines Ex-Klubs im Champions-League-Quali-Hit (Stand: 0:2) kann Jantscher zwar nur erahnen, eines ist für den früheren ÖFB-Nationalteamstürmer aber sicher: „Sturm muss eigentlich ein schnelles Tor machen, um Fenerbahce vielleicht doch noch nervöser zu machen und dem Stadion einen Push zu geben.“
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