Sturm-Legende: „Hab dort nicht oft zahlen müssen“

Den genauen Schlachtplan seines Ex-Klubs im Champions-League-Quali-Hit (Stand: 0:2) kann Jantscher zwar nur erahnen, eines ist für den früheren ÖFB-Nationalteamstürmer aber sicher: „Sturm muss eigentlich ein schnelles Tor machen, um Fenerbahce vielleicht doch noch nervöser zu machen und dem Stadion einen Push zu geben.“