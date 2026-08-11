Teslafahrer schläft auf der Autobahn ein

Der Vorfall ereignete sich am 1. August in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Aufnahmen zeigen den Tesla auf einer Autobahn, der Fahrer nimmt offensichtlich nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teil. Statt aufmerksam nach vorn zu schauen, sitzt er zurückgelehnt auf dem Fahrersitz und scheint zu schlafen – wie auch der Beifahrer.