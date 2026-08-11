Vorarlbergs Ländervorsitz: Willkommen in Sparta!

Landhaus statt Seminarhotel

Vorarlberg hat bekanntlich landschaftlich viel zu bieten – doch von dieser Schönheit werden die Gäste aus den anderen Bundesländern nicht viel mitbekommen. Denn die meisten Sitzungen und Konferenzen finden direkt in der nüchternen Atmosphäre des Landhauses in Bregenz statt. Nur wenn Terminüberschneidungen oder organisatorische Gründe es erforderlich machen, wird auf andere Veranstaltungsorte ausgewichen. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten muss die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen. Unser Anspruch ist es, den Vorsitz professionell und lösungsorientiert zu führen, Vorarlberg als starkes Bundesland zu präsentieren und gleichzeitig jeden Euro mit Augenmaß einzusetzen“, so Wallner.