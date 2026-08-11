Apple Vision Pro feiert Siegeszug im OP-Saal

Professor David S. Baskin vom Methodist Hospital in Houston, Texas, ist ein bekannter Spezialist für Operationen, die komplett durch die Nase durchgeführt werden. Anstatt die Haut im Gesicht oder am Kopf von außen aufzuschneiden, führt der Arzt winzige Instrumente und eine kleine Kamera direkt durch die Nasenlöcher ein. Auf diese Weise gelangt man ohne sichtbare Narben an tiefliegende Stellen im Kopf – zum Beispiel an die Nasennebenhöhlen oder sogar an das Gehirn direkt hinter der Nase.