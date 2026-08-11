NÖM-Rückruf: Jetzt auch zweites Produkt betroffen

Nach dem Produktrückruf eines Vanillejoghurts hat die Firma NÖM nun bekannt gegeben, dass auch das Cremix Tiramisu betroffen sein könnte. Daher wird der Rückruf ausgeweitet.
„Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ rufe man das Produkt NÖM Mix Vanille, 180 g mit Mindesthaltbarkeitsdatum 30.08.2026 und das Produkt NÖM Cremix Tiramisu,180 g mit Mindesthaltbarkeitsdatum 22.08.2026 zurück, so das Unternehmen.
Die Produkte könnten möglicherweise in Spuren das Allergen Pistazie enthalten, welches nicht auf der Verpackung angeführt ist. Personen mit einer Pistazienallergie werden dezidiert dazu aufgefordert, die beiden Erzeugnisse nicht zu konsumieren.
Für alle anderen bestehe prinzipiell keine Gefahr, betont NÖM. Dennoch können beide Joghurts ohne Kassenbon bei den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden und werden ersetzt: „Die NÖM AG versichert, dass seitens der proaktiven Qualitätssicherung alle Maßnahmen zur Vermeidung solcher Vorfälle getroffen werden.“
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