„Baywatch“-Star Erika Eleniak macht jetzt OnlyFans

Auch bei „Baywatch“ wieder dabei

Wer abseits von OnlyFans in Nostalgie baden will, der muss sich allerdings noch ein bisschen gedulden. Zwar kehrt Erika Eleniak 35 Jahre nach ihrem „Baywatch“-Aus für die Neuauflage der Kultserie wieder zurück – als Stadträtin, nicht als Rettungsschwimmerin –, aber die neuen Folgen werden erst 2027 zu sehen sein ...