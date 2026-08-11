„Baywatch“-Star Erika Eleniak macht jetzt OnlyFans

Als Rettungsschwimmerin Shauni McClain hat Erika Eleniak einst den „Baywatch“-Fans den Kopf verdreht. Und die dürften sich über diese Nachricht wohl so richtig freuen. Denn mit mittlerweile 56 Jahren feiert die Ex-Nixe jetzt ihr Debüt auf OnlyFans. Und erfüllt dort unter anderem auch einen ganz besonders großen Wunsch ihrer Anhänger ...
Wie Eleniak gegenüber „TMZ“ ankündigte, werde sie auf OnlyFans vor allem ihr „echtes Leben, persönliche Fotos und Videos sowie jede Menge Strandtage“ teilen.
„Und ja, die Füße ...“
Doch die Fans wollen vor allem eins sehen: ihre nackten Füße! Weshalb die Ex-„Baywatch“-Schönheit versprach: „Und ja, die Füße, nach denen alle immer wieder fragen.“
Die will sie aber nicht nur einfach so in die Kamera halten, sondern in bester Rettungsschwimmerin-Manier, wie sie schmunzelte. „Wenn ihr wegen der nackten Füße im Sand gekommen seid, verspreche ich, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet.“
Kreis schließt sich
Die Fans dürfen sich jedenfalls auf jede Menge Überraschungen freuen, wie Eleniak fortfuhr. „OnlyFans bekommt eine Seite von mir zu sehen, die die Leute noch nicht kennen. Es ist persönlich, verspielt und ungefiltert.“
Und natürlich darf ein bisschen Shauni McClain auf OnlyFans nicht fehlen. „Ich bin im Grunde am Strand in einem roten Badeanzug aufgewachsen, deshalb fühlt sich das an, als würde sich der Kreis schließen.“
Auch bei „Baywatch“ wieder dabei
Wer abseits von OnlyFans in Nostalgie baden will, der muss sich allerdings noch ein bisschen gedulden. Zwar kehrt Erika Eleniak 35 Jahre nach ihrem „Baywatch“-Aus für die Neuauflage der Kultserie wieder zurück – als Stadträtin, nicht als Rettungsschwimmerin –, aber die neuen Folgen werden erst 2027 zu sehen sein ...
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