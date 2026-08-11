Alkoholverbot auf allen Hauptbahnhöfen kommt

Ganz Deutschland und der Westbahnhof in Wien machen es vor



Ab dem Herbst sollen also weniger Diskussionen, keine Spielräume für Ausreden – und im Ernstfall schnelleres Handeln ermöglicht werden. Ein anschauliches Beispiel gibt es jedenfalls schon: Am Wiener Westbahnhof wurde zuletzt ein entsprechendes Verbot eingeführt. Laut ÖBB seien die Rückmeldungen der Mitarbeiter vor Ort sehr positiv.