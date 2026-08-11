Abgang von Pines? Das sagt der Sportchef des GAK!

Groß war die Freude bei den GAK-Fans nach dem 2:1 gegen Austria Lustenau am Samstag. Doch rund um den so wichtigen ersten Saisonsieg machte ein neues Gerücht die Runde, das die Fans beunruhigte: So wurde getuschelt, dass es Interesse an Donovan Pines geben soll und ein baldiger Abgang des Amerikaners nicht ausgeschlossen sei.