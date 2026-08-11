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Gerüchte aufgetaucht

Abgang von Pines? Das sagt der Sportchef des GAK!

Bundesliga
11.08.2026 13:22
In der Abwehr ist Donovan Pines ein Turm.
In der Abwehr ist Donovan Pines ein Turm.(Bild: APA/RICHARD PURGSTALLER)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Alles eitel Wonne beim GAK nach dem so wichtigen 2:1-Sieg gegen Aufsteiger Austria Lustenau? Nicht unbedingt! Denn am Rande der Erfolges tauchten Gerüchte auf, dass Abwehrchef Donovan Pines einen Abflug machen könnte. Interims-Sportchef Andreas Lienhart nimmt dazu Stellung und sagt auch, wen er am Spielermarkt gerade als Priorität sieht.

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Groß war die Freude bei den GAK-Fans nach dem 2:1 gegen Austria Lustenau am Samstag. Doch rund um den so wichtigen ersten Saisonsieg machte ein neues Gerücht die Runde, das die Fans beunruhigte: So wurde getuschelt, dass es Interesse an Donovan Pines geben soll und ein baldiger Abgang des Amerikaners nicht ausgeschlossen sei.

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