Abgang von Pines? Das sagt der Sportchef des GAK!

Alles eitel Wonne beim GAK nach dem so wichtigen 2:1-Sieg gegen Aufsteiger Austria Lustenau? Nicht unbedingt! Denn am Rande der Erfolges tauchten Gerüchte auf, dass Abwehrchef Donovan Pines einen Abflug machen könnte. Interims-Sportchef Andreas Lienhart nimmt dazu Stellung und sagt auch, wen er am Spielermarkt gerade als Priorität sieht.
Groß war die Freude bei den GAK-Fans nach dem 2:1 gegen Austria Lustenau am Samstag. Doch rund um den so wichtigen ersten Saisonsieg machte ein neues Gerücht die Runde, das die Fans beunruhigte: So wurde getuschelt, dass es Interesse an Donovan Pines geben soll und ein baldiger Abgang des Amerikaners nicht ausgeschlossen sei.
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