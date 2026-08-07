So bereiten Sie sich auf Social-Media-Checks vor

Junge Leute, die in den USA studieren möchten, stehen seit dem Vorjahr vor einer Hürde: Ihr Social-Media-Auftritt wird vor der Vergabe des begehrten Visums ausgewertet. Und künftig – krone.at berichtete – soll bei noch mehr Personengruppen ein Social-Media-Check stattfinden. Eine Weigerung, die US-Regierung in die persönlichen Online-Postings schauen zu lassen, werte man als Indiz dafür, dass der Antragssteller etwas zu verbergen habe, so das US-Außenministerium. Bewusstsein für Privatsphäre offenbar auch – wer die Sichtbarkeit nicht auf „öffentlich“ stelle, mache sich verdächtig. Wer gar kein Social-Media-Konto hat, wohl auch. Wir zeigen Ihnen daher in neun Schritten, wie Sie Ihren Social-Media-Fußabdruck prüfen und vor US-Reisen optimieren.