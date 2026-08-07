So bereiten Sie sich auf Social-Media-Checks vor

Wer eine Reise tut, kann etwas erleben – Social-Media-Screenings etwa. In Trumps USA werden Ausländer online durchleuchtet, bevor sie einen Fuß auf amerikanisches Staatsgebiet setzen – auf „feindselige“ Postings. Die US-Regierung fordert beim Visum-Antrag deshalb immer öfter, die Konto-Sichtbarkeit auf „öffentlich“ zu stellen. Für manch einen könnte sich also ein Social-Media-Putz empfehlen. Wir verraten Ihnen, wie das geht.
Junge Leute, die in den USA studieren möchten, stehen seit dem Vorjahr vor einer Hürde: Ihr Social-Media-Auftritt wird vor der Vergabe des begehrten Visums ausgewertet. Und künftig – krone.at berichtete – soll bei noch mehr Personengruppen ein Social-Media-Check stattfinden. Eine Weigerung, die US-Regierung in die persönlichen Online-Postings schauen zu lassen, werte man als Indiz dafür, dass der Antragssteller etwas zu verbergen habe, so das US-Außenministerium. Bewusstsein für Privatsphäre offenbar auch – wer die Sichtbarkeit nicht auf „öffentlich“ stelle, mache sich verdächtig. Wer gar kein Social-Media-Konto hat, wohl auch. Wir zeigen Ihnen daher in neun Schritten, wie Sie Ihren Social-Media-Fußabdruck prüfen und vor US-Reisen optimieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.