Franco Foda: „Dafür wurden wir bitter bestraft“

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft konnte auch im zweiten Nations-League-Spiel einen Sieg feiern, die Truppe von Ralf Rangnick setzte sich mit 3:2 gegen den Kosovo durch. Was die Protagonisten der Partie nach Schlusspfiff zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef):
„Jeder, der im Stadion war, hat gesehen, dass wir eine richtig gute Energie am Platz hatten. Das war der Schlüssel für den Sieg. Heute will ich keinen herausheben, es ist keiner abgefallen. Wenn ein Fehler passiert ist, waren sofort zwei, drei da, um ihn wettzumachen. Das war auch unser Ziel. Wir hatten auch fast die ganze Zeit über die Kontrolle über das Spiel. Beim ersten Treffer kann er den Kopfball nicht besser setzen ins lange Eck, solche Aktionen haben wir in den vergangenen Tagen ständig mit unserem neuen Standardtrainer Max Ritscher trainiert. Das 2:0 kann man nicht viel besser herausspielen. Wir haben jetzt eine sehr gute Ausgangsposition, jetzt gilt es zu regenerieren und dann auch in Dublin zu gewinnen. Es ist ein unglaublicher Zug drinnen im Moment, den gilt es jetzt auch mitzunehmen.“
Franco Foda (Kosovo-Teamchef):
„Wir haben gut angefangen und hätten mit 1:0 in Führung gehen müssen. Dann hätte das Spiel in eine andere Richtung gehen können. Dann haben wir im Spielaufbau und Ballbesitz zu einfache Fehler begangen. Dafür wurden wir bitter bestraft. Das 0:2 vor der Pause darf so nicht passieren. Nach der Pause hatten wir die Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen, das ist uns nicht gelungen, und später kassieren wir noch das 0:3. In der Defensive war das nicht gut genug. Österreich hat genau in den richtigen Momenten die Tore erzielt, so ist es manchmal im Fußball. Sie schalten extrem schnell um, waren sehr präsent und defensiv haben sie auch gut gearbeitet. Insgesamt war der Sieg von Österreich daher nicht unverdient. Wenn man die Statistik anschaut, war das Spiel aber relativ ausgeglichen, bei den expected Goals und dem Ballbesitz war der Unterschied nicht so groß.“
David Affengruber (ÖFB-Torschütze):
„Wir haben eine sehr gute Leistung gebracht. Wir wollten eigentlich zu Null spielen, dann verschulde ich leider einen Elfmeter, vom Gefühl her ein softer Penalty, aber wir haben eine super Mannschaftsleistung gebracht und nehmen die drei Punkte gerne mit. Romano hat mir schon im Training immer super Hereingaben geliefert und gesagt, jetzt muss es einmal im Match funktionieren. Nun hat es geklappt. Wir haben eine Mannschaft, wo das Teamgefüge stimmt. Ob es eine Empfehlung war, müssen andere Leute beurteilen, ich habe mein Bestes gegeben, wir haben drei Punkte geholt, jetzt geht es zum nächsten Spiel.“
Christian Zawieschitzky (ÖFB-Tormann):
„Es war sehr aufregend für mich. Vor ein paar Monaten war ich noch als Zuschauer da, jetzt mein Debüt zu feiern, ist sehr speziell. Ein paar Jungs kenne ich noch von der Zeit, wo ich noch Balljunge war. Ich frage mich tatsächlich manchmal, was da alles passiert ist in den vergangenen Monaten. Es kann aber immer auch schnell nach hinten gehen, ich genieße daher die Zeit. Ins Team habe ich mich sehr gut eingefunden, wir haben eine gute Chemie, es macht Spaß zu spielen.“
Xaver Schlager (ÖFB-Mittelfeldspieler):
„Von ganz schlecht zu Optimum geht mir ein bisschen schnell, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir haben heute ein gutes Spiel gespielt, souverän gewonnen, das ist sehr wichtig. Wir stehen mit sechs Punkten da, das ist ein idealer Verlauf. Man muss aber auch sagen, dass wir nicht gegen Spanien und England gespielt haben, aber die Entwicklung stimmt, wir werden von Spiel zu Spiel besser. Wir hatten einige Abspielfehler, Ballverluste, das Gegentor, wie es entsteht, ich glaube schon, dass wir Themen haben. Gegen bessere Gegner wird das bestraft.“
Carney Chukwuemeka (ÖFB-Torschütze):
„Es ist ein großartiges Gefühl, ein weiterer spezieller Moment, ich hoffe, es geht weiter so. Wir haben großartig gespielt, mit einer sehr hohen Intensität, viel Energie. Wir sind zurück zu unseren Wurzeln gekommen, haben auch viele Tore geschossen und wenig bekommen. Es läuft gut.“
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