Franco Foda: „Dafür wurden wir bitter bestraft“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef):

„Jeder, der im Stadion war, hat gesehen, dass wir eine richtig gute Energie am Platz hatten. Das war der Schlüssel für den Sieg. Heute will ich keinen herausheben, es ist keiner abgefallen. Wenn ein Fehler passiert ist, waren sofort zwei, drei da, um ihn wettzumachen. Das war auch unser Ziel. Wir hatten auch fast die ganze Zeit über die Kontrolle über das Spiel. Beim ersten Treffer kann er den Kopfball nicht besser setzen ins lange Eck, solche Aktionen haben wir in den vergangenen Tagen ständig mit unserem neuen Standardtrainer Max Ritscher trainiert. Das 2:0 kann man nicht viel besser herausspielen. Wir haben jetzt eine sehr gute Ausgangsposition, jetzt gilt es zu regenerieren und dann auch in Dublin zu gewinnen. Es ist ein unglaublicher Zug drinnen im Moment, den gilt es jetzt auch mitzunehmen.“