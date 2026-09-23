Diese Jobs werden in Zukunft nicht mehr gebraucht

Wie gefährlich wird Künstliche Intelligenz für unseren Arbeitsmarkt? KI-Experte und Geschäftsführer der Superintelligenz GmbH, Christoph Wirl, spricht im „Brennpunkt“-Talk Klartext über wegfallende Junior-Jobs und das extreme Tempo der Technologie. „Die Junior-Tätigkeit wird in Zukunft nicht mehr gebraucht werden“, so Wirl. Besonders Routinejobs könnten unter Druck geraten. Gleichzeitig sieht Wirl auch die Politik gefordert: „Vielleicht haben sie noch nicht ganz verstanden, was wirklich gerade auf der Welt passiert.“ Er fordert, Szenarien für den Arbeitsmarkt durchzuspielen – etwa, was passiert, wenn die Arbeitslosenquote plötzlich um fünf Prozent steigt.