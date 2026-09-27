„In meinem Alter habe ich mittlerweile Angst!“

„Ich bin der schwerste Fahrer mit dem kleinsten Auto“, hat Bernhard Deutsch einen guten Spruch auf den Lippen. Auf sein Gewicht wollte der 69-jährige „PS-Oldie“ beim legendären Automobil-Bergrennen von Esthofen nach St. Agatha zwar nicht eingehen. Dafür war sein Vehikel wie immer ein echter Hingucker. Zumal Deutsch in der historischen Klasse mit einem Puch 650 TR am Start stand – und somit mit einem kleinen, alten „Spuckerl“ (Baujahr 1958), das einst 27 PS hatte.