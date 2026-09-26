Rotes Telefon für KI-Zwischenfälle eingerichtet

Das chinesische Staatsfernsehen bestätigte am Samstag die vom Weißen Haus angekündigte Einrichtung der KI-Hotline. Im Rahmen des angekündigten Dialogs wollen sich beide Seiten nach Angaben aus Washington „über Chancen und Risiken der Technologie austauschen“. Zuletzt hatte UNO-Generalsekretär António Guterres die USA und China zu einem Dialog über die Zukunft der Technologie aufgerufen und dabei auf Kommunikationskanäle zwischen Washington und Moskau während des Kalten Krieges – die als Rotes Telefon bekannt wurden – verwiesen.