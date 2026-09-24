„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“

Das „Albaner-Wunder“

Bemerkenswert ist auch ein Blick in die Statistik. Der Vorwurf lautet: Die Vorgesetzte, eine Albanerin, soll vor allem bei Landsleuten den Einbürgerungs-Turbo gezündet haben. Der „Krone“ liegt ein interner Bericht mit bemerkenswerten Zahlen vor. Bei den Einbürgerungen von Personen mit bisher albanischer Staatsangehörigkeit zeigt sich zuletzt ein eindeutiger Aufwärtstrend. Die Zahl stieg von 57 im Jahr 2023 auf 81 im Jahr 2024 und weiter auf 105 im Jahr 2025 – das entspricht einem Zuwachs von rund 84% innerhalb von nur zwei Jahren. Zufälle gibt es.