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Ende September

In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad

Ausland
25.09.2026 16:12
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.(Bild: alones - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Eine späte Hitzeglocke bringt noch einmal Temperaturen bis zu 40 Grad in Teile Europas – und das Ende September! Besonders heiß wird es in Spanien und Portugal. Auch in Österreich wird es noch einmal ungewöhnlich warm.

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Über weiten Teilen Europas baut sich eine mächtige Hochdrucklage auf. Das bedeutet: In manchen Ländern erwarten uns noch einmal sommerliche Höchsttemperaturen. Die warme Periode könnte bis Anfang Oktober andauern.

Bis zu 14 Grad wärmer als im Durchschnitt
Warme Luftmassen aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum könnten die Temperaturen stellenweise um 10 bis 14 Grad über den langjährigen Durchschnitt ansteigen lassen.

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Auch Österreich erlebt Mini-Sommer-Comeback
Auf der Iberischen Halbinsel werden Höchstwerte von bis zu 40 Grad erwartet, während in Mitteleuropa ab dem Wochenende mit 27 bis 30 Grad gerechnet wird. Auch Südfrankreich erreicht bis zu 36 Grad. In Österreich wird es ebenfalls wieder wärmer: Kommende Woche steigen die Temperaturen hierzulande noch einmal auf bis zu 28 Grad.

Hochdruckgebiet über Europa
Grund für die ungewöhnlich hohen Temperaturen ist eine Hitzeglocke über dem Kontinent. Diese entsteht durch sehr warme Luftmassen in höheren Lagen. Gleichzeitig liegt über dem Nordatlantik ein Tief. Zwischen den beiden strömt warme Luft aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum weit nach Norden. Ist das Phänomen besonders stabil, kann sich das warme Wetter mehrere Tage oder sogar Wochen lang halten, wie „Severe Weather“ berichtete.

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