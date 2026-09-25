In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad

Hochdruckgebiet über Europa

Grund für die ungewöhnlich hohen Temperaturen ist eine Hitzeglocke über dem Kontinent. Diese entsteht durch sehr warme Luftmassen in höheren Lagen. Gleichzeitig liegt über dem Nordatlantik ein Tief. Zwischen den beiden strömt warme Luft aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum weit nach Norden. Ist das Phänomen besonders stabil, kann sich das warme Wetter mehrere Tage oder sogar Wochen lang halten, wie „Severe Weather“ berichtete.