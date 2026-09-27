Gold-Überraschung um US-Amerikaner, Gall gibt auf

Seine Saisonbilanz mit den Podestplätzen in Spanien und beim Giro d‘Italia sei aber natürlich positiv. „Ich habe extrem viel investiert und bin dafür auch belohnt worden. Ich bin natürlich sehr zufrieden und glücklich, ich merke aber auch, dass ich von meinem Körper sehr viel verlangt habe. Ich freue mich jetzt auf ein paar erholsame Wochen“, sagte Gall, der von Decathlon zu Lidl-Trek wechseln wird. Die WM-Teilnahme war für den selten bei Eintagesrennen antretenden Osttiroler so etwas wie ein Probelauf für kommendes Jahr. Denn 2027 wartet im französischen Sallanches ein für ihn deutlich besser geeigneter WM-Kurs mit satten 5.700 Höhenmetern.