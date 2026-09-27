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In Mehrfamilienhaus

Grabkerze als Ursache für verheerenden Brand

Tirol
27.09.2026 21:08
(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die Brandursache für den verheerenden Brand in Kirchbichl, bei dem ein Mehrfamilienhaus schwer beschädigt wurde, dürfte geklärt sein: Ermittler gehen davon aus, dass eine Grabkerze einen Holztisch auf einem Balkon in Brand gesetzt hat.  

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In der Nacht auf Sonntag brach in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) wie berichtet ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Mehrere Bereiche des Gebäudes standen in Vollbrand. Ein Feuerwehr-Großeinsatz war die Folge. 

Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können und blieben unverletzt. Der Brand konnte zwar in der Nacht noch gelöscht werden, jedoch ist der Sachschaden enorm, ein Betretungsverbot wurde erlassen. 

Fachleute begannen Sonntag mit Ermittlungen
Noch am selben Tag begannen die Untersuchungen unter Einbindung eines Brandermittlers der Polizeiinspektion Ried im Zillertal. Wie die Polizei am Abend mitteilte, konnte die Brandausbruchsstelle auf den Bereich am Balkon des 1. Obergeschosses eingegrenzt werden.

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Feuer griff auf Holzgeländer über
„Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine auf einem Holztisch abgestellte und angezündete Grabkerze, welche in unmittelbarer Nähe zu einem Holzgeländer abgestellt war, das Brandereignis verursacht hat“, berichteten die Ermittler.

Durch das Feuer wurden Dach- und erstes Obergeschoss des Gebäudes zu einem erheblichen Teil zerstört. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck.

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