„Schaffen wir es nicht, gewinnen die Extremen“

„Sie sind genau so ungeduldig wie ich, Frau Laufer“

Im Gespräch zeigte sich Zeiler durchaus launisch, meinte etwa: „Sie sind genau so ungeduldig wie ich, Frau Laufer“, als diese ihn auf etwaige Vermögenssteuern ansprach. „Wir sind die Partei der Arbeit, wir müssen Arbeit entlasten“, stellte er klar. „Wir unterstützen jeden, der arbeitet, aber wir sollen nicht diejenigen unterstützen, die nicht arbeiten wollen. Das können wir uns nicht leisten und das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage.“