„Hatte auf der Zielgeraden Tränen in den Augen“

„Es ist unglaublich“

„Ich kann es noch immer nicht realisieren, es ist unglaublich“, so der Rainbacher, der gestehen musste, dass trotz seiner Nervenstärke die letzten Tage nicht leicht waren. Umso emotionaler waren die finalen Momente beim gestrigen Titelshowdown. „Auf der Zielgeraden hatte ich Tränen in den Augen, im ersten Moment brauchte ich ein paar Minuten für mich. Dann sind die Emotionen durch die Decke gegangen“, so der HSV-Ried-Pilot, für den die Saison aber noch nicht vorbei ist, geht es am Mittwoch nach Frankreich zur Team-WM „Motocross of Nations“.