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Größter Triumph

„Hatte auf der Zielgeraden Tränen in den Augen“

Motorsport
27.09.2026 20:23
Michael Sandner fuhr in Kirchschlag zu seinem ersten Open-Titel.
Michael Sandner fuhr in Kirchschlag zu seinem ersten Open-Titel.(Bild: Privat)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Nach sehr schwierigen Jahren jubelte der Oberösterreicher Michael Sandner erstmals über den Triumph in der „Königsklasse“ MX Open. Dass dabei die Emotionen durch die Decke gingen, ist ob seiner Vorgeschichte mehr als verständlich. 

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Vor drei Jahren hatte er nach seinem schweren Unfall im Krankenwagen gegen „das Licht angekämpft“, dann trotz des Bruchs des ersten Halswirbels sein Motocross-Comeback gefeiert. 2024 einen weiteren schweren Rückschlag auch durch die Unterstützung seiner Freundin Katarina weggesteckt, ehe 2025 der MX2-Titel und am Sonntag beim Staatsmeisterschaftsfinale in Kirchschlag mit dem Open-Triumph die endgültige Krönung erfolgte!

„Es ist unglaublich“
„Ich kann es noch immer nicht realisieren, es ist unglaublich“, so der Rainbacher, der gestehen musste, dass trotz seiner Nervenstärke die letzten Tage nicht leicht waren. Umso emotionaler waren die finalen Momente beim gestrigen Titelshowdown. „Auf der Zielgeraden hatte ich Tränen in den Augen, im ersten Moment brauchte ich ein paar Minuten für mich. Dann sind die Emotionen durch die Decke gegangen“, so der HSV-Ried-Pilot, für den die Saison aber noch nicht vorbei ist, geht es am Mittwoch nach Frankreich zur Team-WM „Motocross of Nations“.

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Drei weitere Titel für OÖ
Aus OÖ-Sicht ebenfalls erfreulich: Marvin Salzer (MX2), Noah Jonas (Junioren) und der für Ried fahrende Elias Eder (Jugend) setzten sich beim Finale in ihren Klassen auch jeweils die Krone auf. 

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