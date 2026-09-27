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Österreich gegen Kosovo ab 18 Uhr LIVE

Fußball International
27.09.2026 05:16
Romano Schmid
Romano Schmid(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweiter Spieltag in der Nations League: Österreich empfängt heute in Wien den Kosovo. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Tor auf einen Debütanten. Entweder LASK-Goalie Lukas Jungwirth oder Salzburgs Christian Zawieschitzky werden anstelle von Alexander Schlager beginnen.

Ralf RAngnick
Ralf RAngnick(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Schlager, bei der WM Österreichs Stammgoalie, aber nach seinem Wechsel von Salzburg zu Werder Bremen bei seinem Klub nur noch Reservist, hatte am Donnerstag beim Nations-League-Auftakt gegen Israel (3:1) das Tor gehütet. Neben dem 30-Jährigen, Jungwirth (22) und Zawieschitzky (19) ist auch Viktoria-Pilsen-Goalie Florian Wiegele (25) nominiert. Letzterer hofft auf seinen zweiten A-Team-Einsatz. Es scheint möglich, dass alle vier einberufenen Keeper im laufenden Länderspielfenster je eine Partie bestreiten.

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Die Österreicher treten nächste Woche noch zweimal auswärts an: am Donnerstag (20.45 Uhr) in Dublin gegen Irland und am folgenden Sonntag (18 Uhr) im Kosovo.

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: GEPA)

Laimer-Verletzung voll ausgeheilt
Die Reise nach Irland werde man dennoch mit 23 Feldspielern antreten, versicherte Rangnick. Konrad Laimer werde nach seiner leichten Adduktorenverletzung zu Wochenbeginn zum Team stoßen. „Ob er dann in Dublin schon von Anfang an spielt, ist ein anderes Thema“, sagte Rangnick. Eine Untersuchung am Freitag in München habe ergeben, dass die Blessur voll ausgeheilt sei. „Er konnte jetzt auch schon alles machen“, berichtete der Teamchef.

Bei der Mannschaft blieb nach seiner Sprunggelenksverletzung, die er sich als Kapitän gegen Israel zugezogen hatte, auch Michael Gregoritsch. Das Abschlusstraining für das Kosovo-Heimspiel machte der 32-jährige Stürmer am Samstag aber nicht mit. Der Augsburg-Profi stand nicht auf dem Trainingsplatz, sondern absolvierte am ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein individuelles Programm. Sein Einsatz ist damit weiterhin äußerst fraglich.

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