Österreich gegen Kosovo ab 18 Uhr LIVE

Bei der Mannschaft blieb nach seiner Sprunggelenksverletzung, die er sich als Kapitän gegen Israel zugezogen hatte, auch Michael Gregoritsch. Das Abschlusstraining für das Kosovo-Heimspiel machte der 32-jährige Stürmer am Samstag aber nicht mit. Der Augsburg-Profi stand nicht auf dem Trainingsplatz, sondern absolvierte am ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein individuelles Programm. Sein Einsatz ist damit weiterhin äußerst fraglich.