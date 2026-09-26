„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration

Frau Roken Farho hat in Damaskus Wirtschaftswissenschaften studiert und war in Syrien als Buchhalterin tätig, bis sie in Österreich Fuß fasste. Im Dezember 2015 ist die junge Akademikerin über die Türkei nach Bulgarien geflüchtet und konnte so in Europa ein neues Leben starten. „Ich habe schon während meines Studiums zwei Jahre lang gearbeitet“, sagt die 37-Jährige, die Zahlen liebt. Frau Farho ist Mutter von zwei Kindern, ihr Mann arbeitet in einem Baumarkt. Sie spricht Arabisch, Kurdisch und Deutsch. Deutsch brachte sie sich zu Hause im Selbststudium bei, denn mit den Kindern, die fünf und zehn Jahre alt sind, sei es schwierig, Kurse zu besuchen. Um ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen, möchte sie eine freiwillige Tätigkeit übernehmen. Die Caritas oder die Volkshilfe würden sich ihrer Meinung nach am besten dafür eignen. Gerne will die Linzern ihre Zeit dafür nützen, um mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen in diesem Land, das ihr perfekte Chancen bietet, zu helfen. Außerdem kann sie sich gut vorstellen, eine Weiterbildung zu machen, die mit Kochen zu tun hat.