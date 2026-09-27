Eltern-Kind-Pass: Jetzt rufen Ärzte zu Boykott auf

Außerdem fehle es in vielen Ordinationen noch an den notwendigen Zusatzheften, in denen die neuen Untersuchungen eingetragen werden sollen. Diese waren – wie berichtet – überhaupt erst als Übergangslösung notwendig geworden, weil der elektronische Eltern-Kind-Pass nicht rechtzeitig fertig wurde. Seine verpflichtende Einführung wurde deshalb um ein Jahr auf Oktober 2027 verschoben. Das neue Untersuchungsprogramm wollte das Gesundheitsministerium trotzdem wie geplant mit 1. Oktober 2026 starten – bis zur Digitalisierung eben auf Papier.