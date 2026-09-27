KAC weiter unaufhaltsam, Salzburg bricht den Bann

Die Innsbrucker hielten gegen die Bozener lange dagegen. Brett Davis und Kevin Macierzynski glichen ein rasches 0:2 noch in den ersten 20 Minuten aus. Steven Owre erzielte 2:32 Minuten vor der Schlusssirene das 3:4. Die Schlussoffensive brachte für die „Haie“ jedoch nicht mehr den erwünschten Erfolg. Weiter westlich lagen die Pioneers nach 30 Minuten nach Toren von Guus van Nes und Noah Serdachny 2:1 voran, Fehervar drehte die Partie aber noch durch einen Doppelschlag im Mitteldrittel und ließ danach kein Gegentor mehr zu.