„Sogar unser Zeugwart hat an das Wunder geglaubt!“

Vor 30 Jahren warf Regionalligist Kottingbrunn Rapid aus dem ÖFB-Cup. Rapid-Legende „Gerry“ Willfurth stand aufseiten der Niederösterreicher und erinnert sich gegenüber der „Krone“ noch ganz genau an den historischen Coup. Tenor damals: „Wenn die in Manchester verlieren, dann schlag ma’s auch.“