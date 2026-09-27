„Sogar unser Zeugwart hat an das Wunder geglaubt!“

Vor 30 Jahren warf Regionalligist Kottingbrunn Rapid aus dem ÖFB-Cup. Rapid-Legende „Gerry“ Willfurth stand aufseiten der Niederösterreicher und erinnert sich gegenüber der „Krone“ noch ganz genau an den historischen Coup. Tenor damals: „Wenn die in Manchester verlieren, dann schlag ma’s auch.“
„Wenn wir die Sache hundertprozentig ernst nehmen, dann gewinnen wir“, schien Rapids Andi Heraf 1996 irgendwie schon zu ahnen, dass es tags darauf bei einem niederösterreichischen Regionalligisten ein bisschen ungemütlich werden könnte.
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