KI-Experte schlägt Alarm: „Stoppt das Tempo!

Die Entwicklung von KI schreitet rasant voran – doch beim Schutz von Kindern sieht ein Experte gravierende Lücken. Tom Siegel vom Youth AI Safety Institute warnt vor möglichen schweren Folgen und fordert, das Tempo bei neuen KI-Funktionen zu drosseln. Besonders Google trage wegen seiner starken Präsenz im Bildungsbereich Verantwortung. Ohne strengere Schutzmaßnahmen drohten laut Siegel Regulierung und Klagen. Den ganzen Videobeitrag sehen Sie oben!