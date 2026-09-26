Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst

In den vergangenen Wochen rückte die Fata Morgana näher. Würde Zeiler doch noch in den Ring steigen? Den Plan, den 71-Jährigen an die Spitze der Roten zu hieven, betitelte man geheimnisvoll „Roter Oktober“. Seit Freitag, also noch im September, wissen wir durch die „Krone“ nach der Vorabveröffentlichung von Zeilers Ansage aus dem Interview mit Conny Bischofberger, das am Sonntag bei uns erscheint: Ja, er will. So steht den Roten ein heißer Herbst bevor. Der Regierung wohl auch.