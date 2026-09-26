Schutz junger TikTok-User wird massiv verstärkt

Auch die EU geht gegen Plattform vor

Die Vereinbarung ist zwar nur für Alabama unmittelbar verbindlich. Inhaltlich ähnelt sie allerdings stark dem erst im August geschlossenen Vergleich zahlreicher US-Bundesstaaten mit Meta über Instagram und Facebook. Außerdem gibt es auch in Europa ähnliche Debatten bzw. auch bereits Klagen. Auch hier wird auf Sucht fördernde Funktionen, des Umgangs mit Minderjährigen und möglicher Schäden für die psychische Gesundheit hingewiesen. Allerdings handelt es sich überwiegend um Zivilklagen von einzelnen Familien und Verbänden oder behördliche Verfahren, nicht um exakt dieselbe Art von Klage eines US-Bundesstaates.