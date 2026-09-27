Neunjähriger Bub rammte beim Motocross Zuschauer

Drei Zuschauer gerammt

Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund kam er von der Strecke ab und rammte eine Frau (72) und einen neben ihr sitzenden Mann (50), beide aus der Umgebung. Daraufhin kollidierte der Neunjährige noch mit einem Kind, einem Siebenjährigen, der ebenfalls zuschaute. Der Neunjährige, der 50-Jährige und die 72-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins Welser Spital gebracht. Der Siebenjährige erlitt die schlimmsten Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.