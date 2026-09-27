Neunjähriger Bub rammte beim Motocross Zuschauer

Großeinsatz der Rettung am Sonntagabend in Oberösterreich: Ein erst neunjähriger Bub hatte beim Training mit dem Motocross-Bike einen schweren Unfall ausgelöst, war in den Zuschauerbereich geraten. Vier Personen – zwei Kinder und zwei Erwachsene – kamen ins Spital.
Zu dem schweren Unfall kam es am Sonntagabend auf einem Trainingsgelände einer Motocrossstrecke in Hinzenbach. Ein Neunjähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr mit einem Elektro-Motocross, welches laut Angaben des Veranstalters extra für Kinder so eingestellt sei, dass eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschritten werden könne, am unteren Bereich der Strecke, wo sich auch der Zuschauerbereich befindet.
Drei Zuschauer gerammt
Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund kam er von der Strecke ab und rammte eine Frau (72) und einen neben ihr sitzenden Mann (50), beide aus der Umgebung. Daraufhin kollidierte der Neunjährige noch mit einem Kind, einem Siebenjährigen, der ebenfalls zuschaute. Der Neunjährige, der 50-Jährige und die 72-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins Welser Spital gebracht. Der Siebenjährige erlitt die schlimmsten Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.
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