Nach Reform und Start herrschen gemischte Gefühle

Das erste Drittel der Nordliga-Saison ist schon wieder vorbei. Es ist bekanntlich die erste Spielzeit nach der großen Regionalliga-Reform, die Salzburg mit Oberösterreich zusammenführte. Die große Angst, die Salzburger Teams könnten mit Oberösterreich nicht mithalten, bewahrheitete sich zu Saisonbeginn nicht. Mit Wals-Grünau kommt der Tabellenführer aus Salzburg, mit Kuchl, Grödig und St. Johann stehen drei Teams im gesicherten Mittelfeld, dicht gefolgt von Seekirchen.

Beim Ex-Bundesligisten, wo sich der vertragslose Ex-Bulle Rüstü Erdogan (könnte bald bei Eredivisie-Klubs in den Niederlanden vorspielen) fit hält, soll es mit dem neuen Trainer wieder bergauf gehen. Seekirchen-Coach Tomislav Jonjic erklärte: „Man muss Woche für Woche Leistung bringen, sonst kann es in dieser Liga schnell in die andere Richtung gehen.“