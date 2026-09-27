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66 Goals in 9 Partien

Zu viele Tore! Eigener Sponsor fürchtet Konkurs

Fußball Unterhaus
27.09.2026 20:57
Viktring-Coach Christian Sablatnig gewann einst als Profi den ÖFB-Cup.
Viktring-Coach Christian Sablatnig gewann einst als Profi den ÖFB-Cup.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

2. Klasse-D-Leader Viktring knallt derzeit alle ab, traf im Kärntner Unterhaus in neun Partien bereits 66-mal, setzt auf drei Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und brachte einen Sponsor zum Umdenken. Diesmal musste im „Spiel der Runde“ Dynamo Keutschach dran glauben, kassierte ein 0:9 – der Klub wurde von einem Youngster-Obmann ins Leben gerufen.

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Wie ein D-Zug braust Viktring durch die 2. Klasse D im Kärntner Unterhaus: Neun Spiele, neun Siege, 66:3-Tore. Es könnte eine Rekordsaison der Klagenfurter werden.

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