Zu viele Tore! Eigener Sponsor fürchtet Konkurs

2. Klasse-D-Leader Viktring knallt derzeit alle ab, traf im Kärntner Unterhaus in neun Partien bereits 66-mal, setzt auf drei Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und brachte einen Sponsor zum Umdenken. Diesmal musste im „Spiel der Runde“ Dynamo Keutschach dran glauben, kassierte ein 0:9 – der Klub wurde von einem Youngster-Obmann ins Leben gerufen.