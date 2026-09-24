Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot

Plötzlich und unerwartet: Der rot-weiß-rote Sport verliert einen treuen journalistischen Wegbegleiter, ORF-Reporter Dieter Helbig ist im Alter von gerade einmal 61 Jahren überraschend verstorben!
„Die ORF-Sportredaktion trauert um Dieter Helbig“, machten die Küniglberger am Donnerstagabend selbst öffentlich und ergänzten, dass „er durch seine fachliche Kompetenz und seine liebenswürdige Art bei Kollegen und Sportlern überaus beliebt“ gewesen sei.
Kommentierte Gold-Gewinn von Bontus
In einem kurzen Nachruf verwies man vonseiten des ORF auf die Vielseitigkeit Helbigs, der in der Formel 1 ebenso zu Hause gewesen sein, wie im Eishockey, Wintersport oder Segeln.
Bei den olympischen Sommerspielen 2024 war Helbig als Kommentator, der seine ORF-Karriere 1989 im Landesstudio Niederösterreich begonnen hatte, auch dank der Gold-Erfolge von Valentin Bontus im Kitesurfen und Lara Vadlau/Lukas Mähr im 470er-Mixed-Segeln in den Vordergrund getreten.
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