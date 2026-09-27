Kometenhafter Aufstieg: Biest und Kaiser

Der Umstieg nach der WM in den Alltag hat perfekt geklappt. Volles Haus im Happel-Stadion, große Begeisterung. Der zweite Sieg in der Nations League, Tabellenführung! Mit Christian Zawieschitzky ein 19-jähriger Jungspund im Tor, eine an sechs Positionen veränderte Startelf gegenüber dem Spiel gegen Israel zuletzt in Linz ...