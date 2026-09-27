Dem Menschheitsdrama Covid ins Antlitz geschaut

In Klagenfurt war sie in den letzten zwei Jahrzehnten schon mehrmals zu Gast. Auf Betreiben von Kulturvermittler, Kurator, Schriftsteller und Kulturamtsleiter Alexander Gerdanovits, der die Werke dieser hellsichtigen Grenzgängerin zwischen Leben, Tod und Verwandlung hierher gebracht und in viel beachteten Ausstellungen gezeigt hat.