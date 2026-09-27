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Die ÖFB-Noten: Nicht nur Schlager war ein Hit

Fußball International
27.09.2026 20:33
Xaver Schlager zeigte ein starkes Spiel.
Xaver Schlager zeigte ein starkes Spiel.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Österreichs Nationalteam feierte am Sonntag in der Nations League im zweiten Spiel den zweiten 3:1-Sieg. Hier gibt es die Noten zum Heimerfolg gegen den Kosovo.

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Christian Zawieschitzky 4
Wenn er gefordert wurde, war er zur Stelle.

Nikolas Veratschnig 3
War oft in der gegnerischen Hälfte zu finden, ließ sich auch immer wieder in die Mitte fallen. 

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David Affengruber 5
Den Kopfball setzte er überragend in die lange Ecke. Der Fulham-Legionär tankte Selbstvertrauen. Ein Startelf-Debüt, das sich sehen lassen konnte. Beim Elfer hatte er Pech.

(Bild: GEPA)

Kevin Danso 4
War gewohnt präsent in den Zweikämpfen. Im Eins-gegen-Eins ist er kaum zu überspielen. Bei seiner Kopfballchance wäre mehr drinnen gewesen.

Maximilian Wöber 3
Bemüht. Beim Sitzer von Kapitän Muriqi hatte er großes Glück, servierte er unglücklich den Ball.

Nicolas Seiwald 5
Vor der Abwehr unersetzlich. Der Leipziger war stets vor dem Gegner an der Kugel.

Xaver Schlager 5
Der Kapitän übernahm Verantwortung, ging voran und spulte viele Meter ab. Top-Pass vor dem 2:0.

Patrick Wimmer 5
Nutzte seine Schnelligkeit stark aus. Das 2:0 legte er mustergültig auf.

Paul Wanner 5
Zeigte erneut einen sehr gelungenen Auftritt. Der Zehner bewegte sich stets in den freien Raum, hatte Ideen, die nicht nur einmal für Gefahr sorgten. 

(Bild: GEPA)

Romano Schmid 4
Spielfreudig, in einer Situation war er aber nicht konsequent genug.

Junior Adamu 5
Stellte Kosovos Abwehr vor Probleme und belohnte sich mit einem Treffer.

Sasa Kalajdzic 4
Hatte vor dem 3:0 die Beine im Spiel. 

Alexander Prass 3
Solider Auftritt.

(Bild: GEPA)

Carney Chukwuemeka 4
War mit seinem Treffer sofort zur Stelle. 

Vasilije Markovic 3
Unauffällig.

Marco Friedl 0
Zu kurz eingesetzt.

NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.

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