Die ÖFB-Noten: Nicht nur Schlager war ein Hit

Österreichs Nationalteam feierte am Sonntag in der Nations League im zweiten Spiel den zweiten 3:1-Sieg. Hier gibt es die Noten zum Heimerfolg gegen den Kosovo.
Christian Zawieschitzky 4
Wenn er gefordert wurde, war er zur Stelle.
Nikolas Veratschnig 3
War oft in der gegnerischen Hälfte zu finden, ließ sich auch immer wieder in die Mitte fallen.
David Affengruber 5
Den Kopfball setzte er überragend in die lange Ecke. Der Fulham-Legionär tankte Selbstvertrauen. Ein Startelf-Debüt, das sich sehen lassen konnte. Beim Elfer hatte er Pech.
Kevin Danso 4
War gewohnt präsent in den Zweikämpfen. Im Eins-gegen-Eins ist er kaum zu überspielen. Bei seiner Kopfballchance wäre mehr drinnen gewesen.
Maximilian Wöber 3
Bemüht. Beim Sitzer von Kapitän Muriqi hatte er großes Glück, servierte er unglücklich den Ball.
Nicolas Seiwald 5
Vor der Abwehr unersetzlich. Der Leipziger war stets vor dem Gegner an der Kugel.
Xaver Schlager 5
Der Kapitän übernahm Verantwortung, ging voran und spulte viele Meter ab. Top-Pass vor dem 2:0.
Patrick Wimmer 5
Nutzte seine Schnelligkeit stark aus. Das 2:0 legte er mustergültig auf.
Paul Wanner 5
Zeigte erneut einen sehr gelungenen Auftritt. Der Zehner bewegte sich stets in den freien Raum, hatte Ideen, die nicht nur einmal für Gefahr sorgten.
Romano Schmid 4
Spielfreudig, in einer Situation war er aber nicht konsequent genug.
Junior Adamu 5
Stellte Kosovos Abwehr vor Probleme und belohnte sich mit einem Treffer.
Sasa Kalajdzic 4
Hatte vor dem 3:0 die Beine im Spiel.
Alexander Prass 3
Solider Auftritt.
Carney Chukwuemeka 4
War mit seinem Treffer sofort zur Stelle.
Vasilije Markovic 3
Unauffällig.
Marco Friedl 0
Zu kurz eingesetzt.
NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.