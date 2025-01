Zehn Kilo abnehmen in 40 Tagen – ohne zu hungern!

Die Ausgangslage, nach einigen Jahren unkontrollierter und häufig ungesunder Ernährung: Statt eines Six-Pack habe ich einen Six-Speck, statt eines Waschbrett-Bauches einen Waschbär-Bauch. Meine Mitte sieht oft aus wie ein gespannter Ballon. Links und rechts habe ich Fettpolster, die wirken, als hätte man mir einige Portionen Leberkäse unter die Haut gepflanzt. Ich habe in den vergangenen Jahren viel zu hemmungslos gegessen. Initialzündung, um das Projekt „schlank werden“ in Angriff zu nehmen, war aber ein Urlaubs-Erlebnis: Als ich am Flughafen durch die Gepäck- und Sicherheits-Kontrolle ging, inspizierte der Security-Mitarbeiter mit seinen Händen ausschließlich meine Bauch-Region. Als ich sagte, dass ich da nichts unter dem Pullover verstecke, meinte er: „Ich dachte, Sie hätten eine Bauchtasche.“