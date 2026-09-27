Vucic wird nun „normaler Bürger“

„Präsident zu sein, war für mich die größte Ehre“

„Präsident Serbiens zu sein, war für mich die größte Ehre. Ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben, um das mir entgegengebrachte Vertrauen zu rechtfertigen und meinem Land treu und loyal zu dienen. Es lebe Serbien!“, hatte Vučić am Samstag in einem Video auf seiner Instagram-Seite erklärt.